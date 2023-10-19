Meryem İtimat’tan örnek davranış…

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19/10/2023

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Meryem İtimat’tan örnek davranış…

Ülkemizin başarılı iş insanlarından ve önemli yazarlarından Meryem İtimat’ın “Çocuklar Ne İster?” kitabı yayınlandı. Meryem İtimat yeni kitabının tüm satış gelirlerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı.

Meryem İtimat’ın bu kararı vatandaşların ve okurlarının büyük taktirini toplarken “Çocuklar Ne İster?” kitabının Lefkoşa Işık Kitabevi, Lefkoşa Merkez Deniz Plaza, Mağusa Deniz Plaza, Mağusa Önder AVM’de satışı yapılacağı belirtildi.

19/10/2023 15:08
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TAGS: Meryem İtimat’tan örnek davranış…, haberkibris, meryem itimat,
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