Meryem Özkurt tahliye oldu

Seçim yasaklarını ihlalden yargılanarak 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt bu sabah tahliye edildi.

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27/07/2022

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Meryem Özkurt tahliye oldu

Seçim yasaklarını ihlalden yargılanarak 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt bu sabah tahliye edildi.

Özkurt'u cezaevinden çıkışında BRTK ve bazı basın çalışanları ile ailesi karşıladı.

Özkurt, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde BRTK'da Geçitköy ve Maraş’tan gerçekleştirilen canlı yayınlarla Seçim ve Halk Oylaması Yasası ihlal ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmış ve mahkum olmuştu. Özkurt, 7 Haziran'dan beri cezaevinde bulunuyordu. 

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı da olan Avukat Salih Can Doratlı, karar için istinaf müracaatı dosyalamış ancak Yüksek Mahkeme Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği cezayı onaylamıştı.

 

27/07/2022 08:32
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TAGS: Meryem Özkurt
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