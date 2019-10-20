Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti

Kendisi estetik yaptırdığını inkar etse de bambaşka birine dönüşen Meryem Uzerli son haliyle sevenlerini üzüyor.

Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi. Yıllar içindeki değişimini “İnsanın kemik yapısı zamanla oturuyor” şeklinde açıkladı. Yılda 2 kez Kardashian kardeşlerin estetikçisi Dr. Simon Qurian’ın, Los Angeles’taki kliniğine giden Meryem Uzerli burada ‘Hollywood dolgusu’ yaptırıyor. Vitamin iğneleri ve botoksla tamamlanan paket programa 75 bin TL ödüyor.

20/10/2019 13:12