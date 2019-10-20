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Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti

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20/10/2019

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Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti

Kendisi estetik yaptırdığını inkar etse de bambaşka birine dönüşen Meryem Uzerli son haliyle sevenlerini üzüyor.

Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi.   Yıllar içindeki değişimini “İnsanın kemik yapısı zamanla oturuyor” şeklinde açıkladı.   Yılda 2 kez Kardashian kardeşlerin estetikçisi Dr. Simon Qurian’ın, Los Angeles’taki kliniğine giden Meryem Uzerli burada ‘Hollywood dolgusu’ yaptırıyor.   Vitamin iğneleri ve botoksla tamamlanan paket programa 75 bin TL ödüyor. 

20/10/2019 13:12
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TAGS: Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti, haber, kıbrıs,
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