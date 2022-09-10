Meryem Uzerli: Hızlı aşk yıpratıyor

Türkiye’nin “Hürrem Sultan” olarak tanıdığı isim Meryem Uzerli, geçmiş dönemlerde çok hareketli bir aşk hayatı yaşadı.

Öyle ki oyuncu bir ara “tükenmişlik sendromu”na bile yakalandı.

“Muhteşem Yüzyıl” setini bırakıp, hamile olarak Almanya’ya dönen oyuncu, ilk çocuğunu kucağına aldığında yanında kızının babası iş adamı Can Ateş yoktu.

Bekar bir anne olarak hayatını sürdüren Uzerli, uzun bir sürenin ardından kendini toparladı, hatta ikinci çocuğunu da kucağına aldı

Hello dergisine röportaj veren Uzerli, “Kendimi şu sıralar çok iyi hissediyorum. Neyi isteyip istemediğimi net biliyorum.” dedi.

ABD'li sevgilisi ve iki kızıyla Berlin’de yaşayan güzel oyuncu, “Kişisel yolculuğumda yeni bir dönem başlıyor. Doğru ve sağlıklı olmayan insanları hayatımdan çıkarttım.” dedi.

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10/09/2022 21:30