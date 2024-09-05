Meryem Uzerli: Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum

'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle adını duyuran ve son olarak 'Ru' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli, Marie Claire dergisine konuştu.

"LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTIM"

Uzerli, oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını söyledi:

"Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi. İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım."

"Almanya'da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler. Hastanede çalıştığım dönemde bir ekip onları bu yolculuğa hazırlardı. Ben de cenaze için hazırlanan vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum. Ve bunların hiçbirini 'Şimdi bunu yapmalıyım' diye programlamadım, karşıma çıktılar."

"ANNEM KATOLİK BABAM MÜSLÜMAN"

Oyuncu, anne babası Ursula-Hüseyin Uzerli hakkında ise şunları söyledi:

"Babam annemi çok sevdi. Annemin daha önceki evliliğinden olan iki abime de harika babalık yaptı. Yani böyle bir insan olmamın startını bu davranışlarıyla babam verdi."

"Annem Katolik, babam Müslüman. Çok toleranslı büyüdüm. Ailemde en önemli şey karşındaki insanı sevmek ve olduğu gibi kabul etmekti."