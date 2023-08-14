Meryem Uzerli'den 40’ıncı yaşa sambalı kutlama

Geçen akşam şehrin tarihi binalarından Hotel de Rome Oteli’nin bahçesindeki kokteyle başlayan partiye sanatçının “Muhteşem Yüzyıl”daki rol arkadaşı Selim Bayraktar başta olmak üzere İstanbul, Los Angeles, Paris ve Berlin’den birçok arkadaşı katıldı.

Uzerli’nin anne ve babası da 40. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Bu duygusal ve romantik anda Uzerli gözyaşlarına hâkim olamadı.

Dünya mutfağından ikramların yanında Türk lezzetlerinin de sunulduğu gece, canlı müzik ile devam etti.

Brezilya’dan gelen Samba grubunun dans performansı ve Brezilya dövüş sanatı Capoeira gösterisinin yapıldığı partiyle Uzerli 40’ıncı yaşına girmiş oldu.