Meryem Uzerli’nin değişimi

Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan ünlü oyuncunun elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptırdığı öğrenildi.

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11/04/2023

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Meryem Uzerli’nin değişimi

Berlin’de kızlarıyla Paskalya Bayramı’nı kutlayan Meryem Uzerli’nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan ünlü oyuncunun elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptırdığı öğrenildi.

YUVARLAK YÜZ HATI KAYBOLDU

Almanya-Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladı. Kızları Lara ve Lily ile çekilen kutlama karelerini Instagram hesabına yükleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik ise dikkat çekti.

Yuvarlak yüz hatlarına sahip Meryem Uzerli’nin elmacık kemiklerine dolgu işlemi yaptığı görüldü.

DAHA FAZLA ESTETİK YAPTIRMA

Meryem Uzerli’nin yüz ifadesinde değişikliği fark eden hayranları ise ünlü oyuncuyu estetik konusunda uyardı. Birçok takipçisi Uzerli’nin aile karelerinin altına ‘lütfen daha fazla estetik yaptırma’, ‘yanaklarına ne yaptın öyle’ diye yorum yazdı.

 

11/04/2023 13:47
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TAGS: Meryem Uzerli, değişim, magazin, oyuncu,
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