Meryem'i bulana ödül verilecek

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28/10/2021

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Meryem'i bulana ödül verilecek

25 Ekim Pazartesi günü Yamaçköy'de evinden ayrılıp geri dönmeyen engelli birey Meryem Toprak'ı arama çalışmaları sürüyor. 

Meryem'in bulunabilmesi için ailesi de sosyal medya üzerinden çağrı yaptı. Meryem'i bulana ödül verileceği duyuruldu

Meryem'in kardeş Semra Toprak'ın paylaşımı şöyle:

3. Gündür tüm teşkilatın bölge sakinlerinin aramalarına rağmen, çocuğumuza(Meryem toprak) ait en ufak bir iz yoktur. Konuyla ilgisi bilgisi olan kişiler var ise veya kazayla bazı durumlar olmuş ise allahiniz aşkına onu köyüne bırakın gidin her ne hali varsa onu bulmak istiyoruz ve perisaniz....çocuk engelli ,dilsiz, sabi günahtır. Ayrıca çocuğumuzu bulana para ödülü verilecektir.533 877 38 87...kayıpla ilgili özellikle kaza söz konusu ise kesinlikle şikayetçi olmayacağız yeter ki ortaya çıksın insanlık namına lütfen...

28/10/2021 09:19
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TAGS: meryem toprak
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