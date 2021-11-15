Meryem’in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Çamlıca köyü yakınlarında bir avcı tarafından bulunan cesedin 39 yaşındaki Meryem Toprak’a ait olduğu tespit edildi, cenaze üzerinde ve olay yerinde inceleme yapıldı.

Meryem’in bulunduğu bölgeye olay yeri inceleme ekipleri arazi aracı ve yürüyerek ulaştı. Cesedin bulunduğu arazinin engebeli ve ulaşımının zor olması Yamaçköy’de sakin engelli Meryem'in bölgeye tek başına gelme ihtimalini azaltıyor.

Meryem’in cansız bedeninin, sürüklenmiş olduğu tespit edilirken, terlikleri ve çorapları cesedin yakınında bulundu. Meryem'in ayrıca iki kat giydiği taytlardan birinin üzerinde olmadığı ifade edildi.

Polis, Meryem’in ölüme terk edilmesi veya cinayet ihtimaline karşı olayı aydınlatmak için geniş çapta soruşturmasını sürdürüyor.

Hatırlanacağı üzere 25 Ekim’de evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Meryem’in bulunmasıyla bölgede seferberlik ilan edilmiş, PGM bağlı Özel Harekât, GKK’ye bağlı özel askeri birlik, Geçitkale, Yeniboğaziçi, Mehmetçik ve Serdarlı Belediyeleri ve vatandaşlar arama çalışmalarına katılmıştı.

Ekipler, Yamaçköy, Mallıdağ, Tirmen, Çamlıca, Geçitkale ve Artemi bölgelerini termal kamera, İHA, dron ve dedektör köpeklerle taramıştı.

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15/11/2021 10:14