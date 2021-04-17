Mesafe kuralına uymayan restorana ceza kesildi

Esentepe Belediyesi pandemi tedbirlerine uymayan işletmelere göz açtırmıyor.

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17/04/2021

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Mesafe kuralına uymayan restorana ceza kesildi

Esentepe Belediyesi pandemi tedbirlerine uymayan işletmelere göz açtırmıyor.

Esentepe’de faaliyet gösteren Townys Snack Bar Bahçeli isimli restorana sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesi ile Esentepe Belediyesi tarafından para cezası verildi. Townys Snack Bar Bahçeli isimli restoranda sosyal mesafe kurallarına göre masa düzeni yapılmadığı için 4 bin 400 TL para cezası kesildi.

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17/04/2021 15:14
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TAGS: Esentepe Belediyesi, restoran ceza
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