Mesajları ifşa oldu

Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nun Instagram hesabından OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atması ile gündem oldu.

Bağdaçiçek, 27 yaşındaki futbolcunun kendisine DM'den gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü yayınlandı.

Yayınlanan mesajlarda Bruma'nın Bağdaçiçek'le tanışmak istediği ve "Merhaba" dediği görülüyor.

Bağdaçiçek'in fotoğraflarını da beğenen ünlü futbolcunun mesajlarını ifşa eden Bağdaçiçek'e bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bruma, Fenerbahçe'ye transferi sonrası şunları söylemişti: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

Bu habere tepkiniz:



03/08/2022 10:07