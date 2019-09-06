Mesane Kanseri Nedir? Mesane Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Mesane Kanseri Nedir?

Mesane kanseri, her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 68.000 yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve genellikle her yaşta gerçekleşse de yaşlı yetişkinleri daha çok etkiler.

Mesane kanseri genellikle idrarı depolayan alt karın bölgesindeki içi boş, kaslı organ – yani mesanenizin içine giren hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. Mesane içinde en sık görülmesine rağmen, idrar yolu drenaj sisteminin diğer bölümlerinde de aynı tipte bir kanser oluşabilir.

Tanı konulan her 10 mesane kanserinden yaklaşık yedisi erken bir aşamada başlar. Erken evre mesane kanseri bile mesanede tekrarlayabilir. Bu nedenle, mesane kanseri olan kişiler, tedaviden yıllar sonra, daha yüksek bir aşamaya geri dönen veya ilerleyen mesane kanserinin riskinden dolayı testlere ihtiyaç duyarlar.

Mesane Kanseri Belirtileri

Mesane kanseri belirtileri arasında şunlar olabilir:

İdrarda kan (hematüri)

Acılı idrara çıkma

Pelvik ağrısı

Hematüreniz varsa, idrarınız parlak kırmızı veya kola renkli görünebilir. Bazen idrar farklı görünmeyebilir, ancak idrardaki kan idrarın mikroskopik muayenesinde tespit edilebilir.

Mesane kanseri olan kişiler bu belirtileri de yaşayabilir:

Sırt ağrısı

Sık idrara çıkma

Ancak, bu belirtiler genellikle mesane kanseri dışında başka bir şeyden kaynaklı olarakta ortaya çıkabilir.

Ne Zaman Doktora Görünmeli?

İdrarınızda (hematüri) kan varsa, kontrol ettirmek için doktorunuzla randevu alın. Ayrıca endişelenen başka belirtileriniz veya belirtileriniz varsa doktorunuzla randevu alın.

Mesane Kanseri Nedenleri

Mesane kanseri, mesanedeki hücrelerin anormal şekilde büyümeye başladığı ve mesane içinde bir tümör oluşturduğu zaman gelişir.

Mesane kanseri, mesane içindeki hücreler anormal olarak büyümeye başladığında gelişir. Düzenli bir şekilde büyümek ve bölünmek yerine, bu hücreler, kontrol dışına çıkmalarına ve ölmelerine neden olmayan mutasyonlar geliştirirler. Bu anormal hücreler bir tümör oluşturur.

Mesane kanserinin nedenleri şunlardır:

Sigara ve diğer tütün kullanımı.

Kimyasal maddelere maruz kalma, özellikle kimyasal maddelere maruz kalmayı gerektiren bir işte çalışmak.

Geçmişte radyasyona maruz kalma.

Mesane astarının kronik tahrişi.

Paraziter enfeksiyonlar, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri dışındaki belirli bölgelere giden veya seyahat eden kişiler.

Mesane kanserine neyin neden olduğu her zaman açık değildir ve kanser olan bazı kişilerin belirgin bir risk faktörü yoktur.

Mesane Kanseri Türleri

Mesanenizde ki farklı tipteki hücreler kanserli hale gelebilir. Kanserin başladığı mesane hücresinin tipi, mesane kanserinin tipini belirler. Mesane kanserinin tipi, hangi tedavilerin sizin için işe yarayacağını belirler.

Ürotelyal Karsinom

Daha önce transitional hücre karsinomu olarak isimlendirilen ürotelyal karsinom, mesanenin iç kısmını oluşturan hücrelerde ortaya çıkar. Mesaneniz dolu olduğunda ürotelyal hücreler genişler ve mesaneniz boş olduğunda daralır. Bu hücreler, üreterlerin ve üretranın iç kısmını oluşturur ve tümörler de bu yerlerde oluşabilir. En sık görülen türdür.

Skuamöz Hücre Karsinoması

Skuamöz hücreli karsinom, örneğin bir enfeksiyondan veya uzun süreli bir idrar sondası kullanımından dolayı mesanenin kronik irritasyonu ile ilişkilidir. Dünyada belirli bir paraziter enfeksiyonun (şistozomiyazis) mesane enfeksiyonlarının sık görülen bir nedeni olduğu daha sık görülür.

Adenokarsinom

Adenokarsinom, mesanede mukus salgılayan bezleri oluşturan hücrelerde başlar.

Bazı mesane kanserleri, birden fazla hücre tipini içerir.

Mesane Kanseri Risk Faktörleri

Mesane kanserinin riskini artırabilecek faktörler şunlardır:

Sigara İçmek

Sigara, puro veya pipolar, idrarda zararlı kimyasalların birikmesine neden olarak mesane kanseri riskini artırabilir. Sigara içtiğinizde, vücudunuz dumandaki kimyasalları işler ve bazılarını idrarınıza geçirir. Bu zararlı kimyasallar, mesanenizin kaplamasına zarar verebilir, bu da kanser riskinizi artırabilir.

Artan Yaş

Mesane kanseri riski yaşlandıkça artar. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, ancak nadiren 40 yaşın altındaki insanlarda bulunur.

Beyaz Irktan Olmak

Beyaz insanlar, diğer ırklarda ki insanlardan daha büyük bir mesane kanseri riskine sahiptir.

Erkek Olmak

Erkeklerin, kadınlardan daha fazla mesane kanseri geliştirme olasılığı vardır.

Bazı Kimyasallara Maruz Kalmak

Böbrekleriniz, zararlı kimyasalları kan dolaşım sisteminizden filtrelemede ve onları mesanenize taşımada önemli bir rol oynar. Bu nedenle, belirli kimyasallara maruz kalmak mesane kanseri riskini artırabileceği düşünülmektedir. Mesane kanseri riskine bağlı kimyasallar, boyalar, lastik, deri, tekstil ve boya ürünlerinin üretiminde kullanılan arsenik ve kimyasalları içerir.

Daha Önce Kanser Tedavisi Almış Olmak

Kanser karşıtı ilaç siklofosfamid ile tedavi, mesane kanseri riskini artırır. Önceki bir kanserden dolayı, pelvisine yönelik radyasyon tedavisi alan kişilerde mesane kanseri geliştirme riski yüksektir.

Kronik Mesane İltihabı

Kronik veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları veya inflamasyonlar (sistit), uzun süreli bir üriner kateter kullanımı ile ortaya çıkabilir, skuamöz hücre mesane kanseri riskini artırabilir.

Dünyanın bazı bölgelerinde, skuamöz hücreli karsinom, şistozomiyazis olarak bilinen parazit enfeksiyonunun neden olduğu kronik mesane iltihabına bağlıdır.

Kişisel veya Ailede Kanser Öyküsünün Olması

Eğer mesane kanseri geçirdiyseniz, onu tekrarlama ihtimaliniz daha yüksektir. Eğer birinci derece akrabalarınızdan birinde – bir ebeveyn, kardeş veya çocuk – mesane kanseri öyküsü varsa, mesane kanseri için nadiren de olsa, hastalık riski artmış olabilir. Ailede kalıtsal polipler varsa, dışı kolorektal kanser öyküsü varsa, Lynch sendromu olarak da adlandırılır. Üriner sistemde, kolonda, uterusta, yumurtalıklarda ve diğer organlarda kanser sıçrama riskini artırabilir.

Mesane Kanserini Önleme

Mesane kanserini önlemenin hiçbir yolu olmamasına rağmen, riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için gerekli adımları atabilirsiniz. Örneğin:

Sigara İçmeyin

Sigara içmek, sigaradaki kansere neden olan kimyasalların idrar torbasında toplanamayacağı anlamına gelir. Sigara içmiyorsanız, başlamayın. Sigara içiyorsanız, bırakmanıza yardımcı olacak bir plan hakkında doktorunuzla konuşun. Destek grupları, ilaçlar ve diğer yöntemler bırakmanıza yardımcı olabilir.

Kimyasallar Konusunda Dikkatli Olun

Kimyasallarla çalışıyorsanız, maruziyetten kaçınmak için tüm güvenlik talimatlarına uyun.

Çeşitli Meyve ve Sebzeleri Diyetinize Ekleyin

Çeşitli renkli meyveler ve sebzeler açısından zengin bir beslenme seçin. Meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak:Mesane Kanseri Nedir? Mesane Kanseri Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?