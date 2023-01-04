Mesarya Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı

Mesarya Belediyesi, dün yeni dönemin ilk meclis toplantısını yaptı. Toplantı, meclis üyeleri ve şube amirlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Asbaşkanlığa İrfan Can Gür, asbaşkan yardımcılığına Hanife Menteş seçildi.” Dedi.

İşte o paylaşım:

“Mesarya Belediyesi olarak dün yeni dönemin ilk meclis toplantısını Meclis üyeleri ve şube amirlerimizin katılılımıyla gerçekleştirdik. Asbaşkanlık, yedek asbaşkanlık, disiplin kurulu, ihale değerlendirme komisyonuna seçilen tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Asbaşkanlığa İrfan Can Gür, asbaşkan yardımcılığına Hanife Menteş seçildi.

Asbaşkanlığa ve yedek asbaşkanlığa seçilen her iki Meclis üyemiz de gerek belediyecilik gerekse de Meclis üyeliği tecrübeleri bakımından oldukça değerli iki isim.

Bu vesileyle bir kez daha yeni dönemin bölgemize ve Belediyemize hayırlı olmasını dilerim.

Komiteler şu şekilde oluştu

İhale Değerlendirme Komisyonu

1. Belediye Başkanı Ahmet Latif

2. Meclis Üyesi Erhan Sapsızoğlu

3. Meclis Üyesi Murat Tütüncüoğluları

4. Meclis Üyesi İbrahim Aktuna

5. Şube Amiri Alpay Binboğa

Disiplin Kurulu

1. Meclis Üyesi Ahmet Taşer

2. Meclis Üyesi Murat Tütüncüoğluları

3. Şube Amiri Alpay Binboğa

Ve 2 sendika temsilcisi”

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04/01/2023 17:34