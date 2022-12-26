Mesarya Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

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26/12/2022

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Mesarya Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Mesarya Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. CTP ve UBP 4’er, YDP ve DP 1’er belediye meclis üyesi çıkardı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, CTP yüzde 42.10, UBP yüzde 37.59, YDP yüzde 10.60, DP yüzde 9.71 oy oranı elde etti.

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:

“CTP Ahmet Taşer, CTP Ömer Pala, CTP Emine Toto, CTP İrfan Can Gür, UBP Serap Şimşek Güzel, UBP Murat Tütüncüoğluları, UBP İbrahim Aktuna, UBP Kemal Özuğurlu, YDP Erhan Sapsızoğlu, DP Hanife Menteş”

26/12/2022 12:03
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TAGS: Mesarya Belediyesi
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