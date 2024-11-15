Mesarya Belediyesi’nden büyük proje

Mesarya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akdoğan Düğün Salonu ve Çocuk Parkı Projesi, bölge halkına keyifle vakit geçirebilecekleri bir açık yeşil alan sunmayı hedefliyor. Bu proje, sadece serbest zamanlarını değerlendirmek isteyenler için değil; aynı zamanda düğün, festival, konser ve çeşitli gösterilere ev sahipliği yapabilecek geniş bir etkinlik alanı olarak da hizmet verecek.

Proje Detayları:

Proje alanı toplamda 6,400 m² olup, 835 m²’lik kısmı bölgedeki otopark ihtiyacına yönelik ayrıldı. Bu sayede, alanda toplam 54 yeni araç park yeri kazandırılacak.

Mevcut yükseklik farklılıkları sebebiyle bulunan merdivenler kaldırılarak, herkesin rahatça kullanabileceği, engelsiz bir açık alan yaratılacak.

Sahnenin yüksekliği azaltılarak tek seviyede, daha geniş bir 375 m²'lik sahne oluşturuldu. Ayrıca sahne arkasına, gösterilere hazırlık amacıyla kullanılacak soyunma odaları eklenecek.

Mevcut büfe alanına, yılın her mevsiminde kullanılabilecek açık ve kapalı oturma alanları kazandırıldı. Alana ayrıca 34 m² büyüklüğünde kadın, erkek ve engelli kullanımına uygun bir WC de eklenecek.

Çocuklar için 285 m²’lik bir oyun alanı tasarlandı ve bu alanda yetişkinlerin kullanabileceği sokak fitness aletleri de yer alacak.

Peyzaj düzenlemesi kapsamında 3,530 m²’lik yeşil alan projeye dahil edildi. 1,335 m²’si çim alan, 2,195 m²’si bitki alanı olarak planlandı. Bu alan içerisinde ayrıca görsel bir şölen sunan şelale tasarımı da bulunacak.