Mesarya Bölgesi'nde elektrik kesintisi

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03/01/2024

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Mesarya Bölgesi'nde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler Köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacağını  duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göreorta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00 ile 11.00 saatleri arasında olacak.

03/01/2024 16:52
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TAGS: elektrik kesintisi
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