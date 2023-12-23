Mesarya, Doğan maçına hükmen mağlubiyet itirazı yaptı

Mesarya Kulübü bugün sahasında 6-0 kaybettiği Doğan Türk Birliği maçında listede olmayan Arda Eren Metin'in forma giymesi nedeniyle itirazda bulundu.

10 futbolcunun isminin yedek listesinde bulunduğunu, KTFF sitesinde de hakemlere sunulan maç listesinde de ismi bulunmayan Arda Eren Metin'in 68.dakikada Dodoo'nun yerine oyuna alındığını ve 88.dakikada gol attığını vurgulayan Mesarya cephesi maç sonrası gelişmelere de tepki gösterdi.

Hakem odasına davet edilen Doğan T.B. Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu ile yardımcısı Erdoğan Emiroğulları'nın maç listesi üzerinde bir futbolcuyu silerek Arda Eren Metin'in ismini eklediğini, buna şahit olduklarını vurgulayan Mesarya yetkilileri, sözlü itirazları ve tepkileri sonrası maçın hakemi Zekai Töre'nin ve yardımcılarının bu gelişmeyi kabul ettiklerini, itirazlarını yaptıklarını ve maçın hükmen lehlerine verilmesi noktasında kararı beklediklerini açıkladılar.

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