Mesarya kampta güçleniyor

Yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdüren Mesarya, Karpaz kampıyla güç depoluyor.

Pazartesi gününden itibaren kendi tesislerinde günde çift idmanla hazırlıklarına hız veren sarı kırmızılılar Çarşamba günü Çelebi Garden'da kamplarını Karpaz'a taşıdı.

Teknik direktör Nazım Aktunç ile yardımcısı Mehmet Karagil ve kaleci antrenörü İrfan Güneş nezaretinde tempo artıran Mesarya, Kaplıca'da günde çift idmanla hazırlıklarına devam ediyor.

26 Ağustos Cuma günü Yeniboğaziçi ile yapılacak hazırlık maçıyla kampını sonlandıracak Mesarya'da teknik direktör Nazım Aktunç futbolcularının çalışma azminden ve disiplininden memnun olduğunu, koşan, mücadele gücü yüksek bir ekip yaratma hedefinde olduklarını söyledi.

Başkan Kaan Ertuğ ve yönetimine özverili çalışmalarından ve kendilerine sundukları imkanlardan dolayı teşekkür eden Aktunç yabancı kontenjanının netleşmediğini belirtti.

Geçtiğimiz sezon Girne Halk Evi ve M.A.Yeşilova'da forma giyen Chibuzor Nwogbo'nun takımla birlikte antrenmanlara devam ettiğini vurgulayan Nazım Aktunç, yurt dışında da bazı görüşmeler yapıldığını ancak şu ana kadar sonuç alamadıklarını vurguladı.

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25/08/2022 22:31