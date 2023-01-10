Mesarya, Mağusa kampında güç depoluyor

Süper Lig'de ilk yarıda iyi performansıyla dikkat çeken Mesarya devre arasında Mağusa kampıyla güç depoluyor.

Teknik direktör Nazım Aktunç ile yardımcıları Mehmet Karagil, Ahmet Ercen ve ekibe yeni katılan kaleci antrenörü İlhan Arcın nezaretinde sarı kırmızılılar tempolu çalışıyor.

Mustafa Yaşınses'i MTG'ye veren, Eray ile Nevzat'ı alan Mesarya, Hüseyin Paşa'yı da kadrosuna dahil etti.

Mağusa bölgesinde MTG, Yeniboğaziçi, Çanakkale ve Akova kulüplerine sahalarını Mesarya kulübüne açmalarından dolayı teşekkür edildi.

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10/01/2023 21:35