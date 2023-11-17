Mesarya sert konuştu

Kulübümüz ile ilgili sezon başında yürütülen kara propaganda son günlerde yeniden hortlayan kan emiciler'in asparagas söylemlerle kamuoyu önünde Mesarya Spor Kulübü kötü durumda algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu aciz çabaya daha fazla müsamaha göstermeyeceğimizi ve ülke futbolunda bu çeteleşmiş yapıya karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini isteriz. Bu kişiler ülke futbolu'nun kaderinin kendi ellerinde olduğunu zannederek gerek futbolcu transferlerine gerekse antrenör seçimlerine hiç çekinmeden kendi kulüplerinin alakası olmayan transferlere bile algı yaratarak yön verme çabasına girmeleri karakter yoksunluğundan ve yetersizliklerinden başka bir şey değildir. Ne acıdır ki bu kişilerin bazıları antrenör camiasını bazılarıda büyük kulüplerimizi temsil etmektedir. Unutulmasın ki bir şeyler başarmışlar ise bunda Mesarya Spor Kulübü'nün ciddi payı vardır.

Durum değerlendirmesi yaptığımız zaman sezon başından itibaren 4 maçımız da kasıtlı olmadığını düşünmek istediğimiz maçın skorunu ve seyrini etkileyen hakem hataları da göz önünde tutulduğunda saha içinde ve dışında durumdan kendine vaziyet çıkaranlara Mesarya camiası olarak saha içinde ve dışında gereken cevap verilecektir. 7' den 70' e Mesarya Spor Kulübüne gönül veren, emek veren herkese selam olsun. 7 ay sonra bu lig biter ama bu hesap kapanmaz.

Kuruluşunun 7. yılında olan ve bu 7 yılda büyük emekler verilerek bir çok şey başaran , kaderi hiçbir kişiye ve kuruma bağlı olmayan bu kulübün yöneticileri olarak ne yazık ki böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyoruz.

Kulübümüzün 17.11.2023 itibariyle hiçbir futbolcusuna borcu yoktur. Oyuncularımızın sezon başında peşinatları devamında da aylıkları ödenmiştir. Kulübümüzün kendi imkanlarıyla yarattığı bir çok kulübün sahip olmadığı standartlarda kendine ait 3 sahası bulunmaktadır. 4 yıl önce süper lige çıkmış olmamıza rağmen henüz bir tribünümüz olmaması da bizim ayıbımız değildir.

Son olarak bilinmesini isteriz ki Mesarya Spor Kulübü'nün sponsoru da yönetimi de futbolcuları da buradadır. Kulübümüz hakkında bilgi almak isteyenler kulüp yöneticilerinden alabilir.

Bu habere tepkiniz:

