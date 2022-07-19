Mesarya sezonu açtı

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19/07/2022

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Mesarya sezonu açtı

Geçtiğimiz sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Mesarya yeni sezon çalışmalarına başladı.

 Paşaköy 100.Yıl Stadı'ndaki antrenman teknik direktör Nazım Aktunç ile yardımcıları Mehmet Karagil ve İrfan Güneş nezaretinde gerçekleşti.

 Serbest transfer hakkı olan Çağrı Kıral ile kaleci Mehmet Özeralp'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Gençler Birliği’nden Ahmet Kara'nın transferinde kiralık olarak kulübüyle anlaştı.

 Yabancı santrafor arayışları devam eden Mesarya'da henüz sonuca ulaşılamadı.

 Kamp yapmayacaklarını belirten Nazım Aktunç, iyi bir zemine sahip sahalarında yoğun bir çalışma programı planladıklarını, günde çift idmanın olacağı periyotlar da  uygulayacaklarını, koşan, disiplinli ve dinamik bir takım ortaya çıkaracaklarını açıkladı.

19/07/2022 18:40
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TAGS: Mesarya sezonu açtı
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