Mesarya Yıldızları, İzmir’de cimnastik festivaline katılacak
15/03/2024
KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Türkiye’de cimnastik festivaline katılacak.
Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, İzmir düzenlenecek Uluslararası Türk Toplulukları haftası etkinliği içerisinde düzenlenecek cimnastik festivaline özel davet aldı. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, İzmir’de, 20 – 22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte Cimnastik Federasyonunu temsil edecek.