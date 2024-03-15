Mesarya Yıldızları, İzmir’de cimnastik festivaline katılacak

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15/03/2024

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Mesarya Yıldızları, İzmir’de cimnastik festivaline katılacak

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerden Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Türkiye’de cimnastik festivaline katılacak.

Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, İzmir düzenlenecek Uluslararası Türk Toplulukları haftası etkinliği içerisinde düzenlenecek cimnastik festivaline özel davet aldı. Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, İzmir’de, 20 – 22 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikte Cimnastik Federasyonunu temsil edecek.

15/03/2024 10:23
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TAGS: haber, kıbrıs
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