Mesarya'da başkan Kaan Ertuğ görev bölümünü açıkladı
08/08/2022
Mesarya Spor Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulunda görev bölümü belirlendi.
Kaan Ertuğ başkanlığındaki yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:
Genel Koordinatör: Mehmetali Topaloğlu
Genel Sekreter: Çağrı Bayrak
Sporcu Sorumluları: Sait Uzun ve Ergin Elsiz
Sosyal İşler Sorumlusu: Hasan Erdoğdu
Altyapı sorumluları: Ercan Şengül, Cuma Kıvılcım ve Okan Akarsu
Federasyon Sorumluları: Cemal Direkci, Arif Özkıraç ve Cem Ulgar
Lokal ve Tesis Sorumlusu: Cemal İnönülü, Ümit Çağlıyan ve Erdal Özata
Basın Sorumlusu: Hasan Erdoğdu
Organizatör: Recep Güt.