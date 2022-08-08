Mesarya'da başkan Kaan Ertuğ görev bölümünü açıkladı

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08/08/2022

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Mesarya'da başkan Kaan Ertuğ görev bölümünü açıkladı

Mesarya Spor Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda seçilen yönetim kurulunda görev bölümü belirlendi.

Kaan Ertuğ başkanlığındaki yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Genel Koordinatör: Mehmetali Topaloğlu

Genel Sekreter: Çağrı Bayrak

Sporcu Sorumluları: Sait Uzun ve Ergin Elsiz

Sosyal İşler Sorumlusu: Hasan Erdoğdu

Altyapı sorumluları: Ercan Şengül, Cuma Kıvılcım ve Okan Akarsu

Federasyon Sorumluları: Cemal Direkci, Arif Özkıraç ve Cem Ulgar

Lokal ve Tesis Sorumlusu: Cemal İnönülü, Ümit Çağlıyan ve Erdal Özata

Basın Sorumlusu: Hasan Erdoğdu

Organizatör: Recep Güt.

08/08/2022 22:05
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TAGS: Mesarya’da başkan Kaan Ertuğ görev bölümünü açıkladı
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