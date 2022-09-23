Mesarya'da bir çok bölgede elektrik kesintisi olacak

Mesaya’da pek çok bölgeye bugün 09.00-15.00 arasına elektrik verilemeyecek.

ads ads ads ads
23/09/2022

ads
ads
Mesarya'da bir çok bölgede elektrik kesintisi olacak

Mesaya’da pek çok bölgeye bugün 09.00-15.00 arasına elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yürütülecek çalışmadan dolayı elektrik verilemeyecek bölgeler şunlardır:

“Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu”

23/09/2022 09:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: mesarya, elektrik kesintisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.