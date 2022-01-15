Mesarya'da Ertaç ve Remzi gollerine başladı

Transferin hareketli kulübü Mesarya'nın dört günlük Mağusa kampı Yeniboğaziçi hazırlık maçıyla sona erdi.

Grand Sapphire City Hotel'de bulunan ve çalışmalarını Yeniboğaziçi ile Mağusa Canbulat Stadı'nda gerçekleştiren sarı kırmızılılar güç depoladı. Teknik direktör Nazım Aktunç ile yardımcısı Mehmet Karagil nezaretinde yoğun programla çalışan Mesarya'da yeni transferler Ertaç, Bilal, Remzi ve Candy'nin çalışma arzuları ve uyumları teknik heyeti memnun etti.

Ligin ilk yarısında gol sorunu yaşayan Mesarya'nın ofansif gücünün arttığı dün yapılan Yeniboğaziçi maçında da görüldü. Mesarya'nın 6-1 kazandığı Y.Boğaziçi maçında gollerini Ertaç(2), Yusuf(2), Remzi ve Orhan kaydetti.

Hüseyin Adal'ın sakatlığı nedeniyle önümüzdeki hafta çalışmalara katılacağı açıklanırken Pazartesi günü Balıkesir Sahasında hazırlıklar devam edecek.

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15/01/2022 17:49