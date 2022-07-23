Mesarya'da genel kurul hazırlıkları

Mesarya'da Halil Topaloğlu’nun istifasının ardından olağanüstü genel kurulda Kaan Ertuğ'un başkan adaylığı kesinleşti.

ads ads ads ads
23/07/2022

ads
Mesarya'da genel kurul hazırlıkları

Mesarya'da Halil Topaloğlu’nun istifasının ardından olağanüstü genel kurulda Kaan Ertuğ'un başkan adaylığı kesinleşti.
 Geçmiş yönetim kurullarında görev alan Ertuğ'un 31 Temmuz'daki genel kurula tek başkan adayı olarak girmesi bekleniyor.
Gürkan Onalt'ın kulübe yine desteğinin devam edeceği belirtilirken Paşaköy 100. Yıl Stadı'nın adının değiştirilmesi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

23/07/2022 18:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mesarya
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.