Mesarya'da genel kurul hazırlıkları

Mesarya'da Halil Topaloğlu’nun istifasının ardından olağanüstü genel kurulda Kaan Ertuğ'un başkan adaylığı kesinleşti.

Geçmiş yönetim kurullarında görev alan Ertuğ'un 31 Temmuz'daki genel kurula tek başkan adayı olarak girmesi bekleniyor.

Gürkan Onalt'ın kulübe yine desteğinin devam edeceği belirtilirken Paşaköy 100. Yıl Stadı'nın adının değiştirilmesi de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 18:11