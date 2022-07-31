Mesarya'da genel kurul yapıldı

Mesarya Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Yeni yönetim kurulu belirlenirken yarın yapılacak toplantıda başkan ve görev bölümü açıklanacak. Kulüp üyeleri stadın isim değişikliğini de onayladı ve Paşaköy Hasan Onalt Stadı olarak değişiklik yapıldı.

Yönetim kurulu şu şekilde belirlendi: Kaan Ertuğ, Çağrı Bayrak, Ergin Elsiz, Mehmetali Topaloğlu, Arif Özkıraç, Ercan Şengül, Hasan Erdoğdu, Recep Güt, Cemal İnönülü, Ümit Çağlıyan, Erdal Özata ve Cem Ulgar.

Yedek üyeler: Sait Uzun, Okan Akarsu, Cuma Kıvılcım ve Cemal Direkçi.

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31/07/2022 19:06