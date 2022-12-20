Mesarya’daki bazı köylerde yarın bir saatlik elektrik kesintisi olacak
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Mesarya’daki bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
20/12/2022
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Mesarya’daki bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile 10.30 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgelerine elektrik verilemeyecek.
Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.