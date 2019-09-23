Mesarya'dan net galibiyet: 0-3

Mesarya, ligin ikinci haftasında deplasmanda konuk olduğu Ozanköy'ü 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Mesarya'ya Ozanköy karşısında galibiyeti getiren golleri Halil Turan(2) ve Ferhat kaydetti. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı, Ozanköy ise 1 puanda kaldı.

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu , Hakan h. Gök

Ozanköy: Kemal,Mehmet,Okan, Ali, Şamil, Murat,Özcan,Emrah (Dk.74 Necat),Efe (Dk.56 Ali),Mevlüt,Ersal (Dk.46 Darbaz)

Mesarya: Hasan, Halil Türen (Dk.75 Nahit),Orhan,Mustafa,İbrahim (Dk.83 Mehmetali),Halil Turan (Dk.90 Mehmet Burçaklı), Abdullah,Okan,Ferhat,Ahmet,Yusuf

Goller: Dk.22 (P) ve 36 Halil Turan,dk.90 Ferhat (MESARYA)





23/09/2019 08:57