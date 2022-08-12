Mesarya'dan Piro'ya teşekkür plaketi

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12/08/2022

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Mesarya'dan Piro'ya teşekkür plaketi

Mesarya Kulübü iki yıl takımın kalesini koruyan Hasan Piro'ya teşekkür plaketi verdi.
Geçtiğimiz ay bonservisinin bulunduğu M.A. Yeşilova'nın M.Değirmenlik Kulübü ile anlaşmasından dolayı transferi gerçekleşen Hasan Piro'yu eski kulübü unutmadı.
 Başkan Kaan Ertuğ yönetim kurulu adına iki yıl Mesarya'ya hizmet veren ve tarihinde ilk kez Süper Lige yükselmesinde katkısı olan eski kaptanları Piro'ya  teşekkür ederek plaket verdi ve yeni takımında başarılar diledi.

12/08/2022 15:35
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TAGS: mesarya, hasan piro
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