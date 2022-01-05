Mesarya'nın gündemi Chibozor

Tarihinde ilk kez AKSA Süper Lig'de mücadele eden Mesarya'da devre arası hazırlıkları sürerken transfer görüşmeleri de devam ediyor.

Mustafa Yaşınses'in sezonu kapamasıyla sıkıntılı süreç yaşayan sarı kırmızılılar yabancı kontenjanında Chibozor Nwogbo'yu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Ligin ilk yarısında 13 gol atılması, Joseph'in gol kaydedememesi nedeniyle arayışlarını sürdüren Mesarya, Girne Halk Evi'nde forma giyen Chibozor için görüşmelerde son aşamaya gelindi. Mesarya, MTG'den ayrılan Kossi'nin transferinden vazgeçtikten sonra Girne Halk Evi'nin kapısını çalmıştı.

Sarı kırmızılılar M. Değirmenlik'ten Cem Kaygısız'ı opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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05/01/2022 12:45