Mesarya’nın Nijeryalı Futbolcusu kendisine yapılan büyüyü bozmak için ülkesine dönmek istiyor

Mesarya’nın Nijeryalı Futbolcusu Miracle Nwaorisa büyü bozmak için ülkesine dönmek istiyor.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Mesarya’da top koşturan Nijeryalı futbolcu Miracle Nwaorisa, sıra dışı bir taleple ülkeden ayrılmak istiyor.

Miracle, kendisine büyü yapıldığını belirtirken, bu büyüyü bozmak için ülkesine dönmek istediğini yönetime iletti.

Bu talebi şaşkınlıkla karşılayan yönetim, oyuncuya izin vermedi. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Mesarya’da oldukça başarılı bir performans sergilemişti, ancak son hafta yaşadığı bu olay nedeniyle psikolojisi bozulduğu için istediği oyunu sahaya yansıtamadı.