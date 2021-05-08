Mescid-i Aksa’ya saldıran İsrail'e sert tepkiler geldi

İsrail polisi Ramazan ayının son cumasında Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'i hedef aldı. Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate Polisler ses bombalarıyla saldırdı.



Olaya tepki gösteren Filistinlilere de ses bombaları ve plastik mermilerin hedefi oldu. Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi.

Filistin Kızılayından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı.

İsrail polisi, ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Bunun üzerine Filistinlilerle İsrail polisi arasında yaklaşık 2 hafta boyunca her akşam arbede yaşanmış; ardından o barikatlar kaldırılmıştı.



Ankara'dan İsrail'in saldırısına art arda tepkiler geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Olaylara sebebiyet veren İsrail Hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz" denildi.

ŞENTOP: AÇIK BİR DEVLET TERÖRÜDÜR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, "Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in, şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik edildiğini belirten Şentop, "Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

OKTAY: İSRAİL İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEMEKTEDİR



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU: SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." mesajıyla İsrail'e tepki gösterdi.



ALTUN: İSRAİL'İN KUTSALLARIMIZA SALDIRMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ



Türkiye İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada "İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz" dedi.

KALIN: İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ MESCİD-İ AKSA’YI DERHAL TERK ETMELİDİR



Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

ÇELİK: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN SONUNA KADAR YANINDAYIZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz." açıklamasıyla İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in saldırısına tepki göstererek, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa cemaatine yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistinli kardeşlerimizle dualarımız aynı, yüreklerimiz birdir." dedi.

AKŞENER: İNSANLIK DIŞI OLAY KARŞISINDA FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Mübarek ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kardeşlerimize, İsrail polisinin gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu insanlık dışı olay karşısında Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.



KARAMOLLAOĞLU: TÜM YAPTIKLARININ HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İşgalci İsrail, şimdi de Müslümanların göz bebeği ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya alçakça saldırıyor. İslam dünyasının parçalanmışlığını fırsat bilerek, tüm dünyanın gözü önünde kutsallarımızı dahi hedef alan ve fütursuzca bu zulümleri işleyenler iyi bilsinler ki, eninde sonunda tüm yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacaktır.



Hiç vakit kaybetmeksizin, cuma gününe, Ramazan ayına, Kudüs şehrine ve Mescid-i Aksa'ya aynı anda saldıran işgalcilere, bir an evvel hak ettikleri karşılık misliyle verilmelidir. Söylenecek sözler artık tükenmiştir, acilen somut adımlar atılmalıdır.



Tüm İslam alemine çağrıda bulunuyorum: Gün, ilk kıblemize, onurumuza, namusumuza ve izzetimize sahip çıkma günüdür. Zaman, zalimlere haddini bildirme zamanıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

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08/05/2021 09:44