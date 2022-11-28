Geçtiğimiz yıl evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını yitiren Yiğitler Köyü’nün sevilen Muhtarı Raşit Özsağlam’ın kızı Meseret Özsağlam babasının izinden gidiyor.

Vefatıyla bölge halkında büyük üzüntü yaratan merhum muhtar Raşit Özsağlam’ın kızı Meseret Özsağlam babasının anılarını yaşatmak için muhtarlık adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Babasının mirasını yaşatmak ve doğup büyüdüğü köye hizmet aşkıyla yola çıkarak muhtar adayı olduğunu belirten Meseret Özsağlam, “Babamın vefatından sonra görevine vekalet etmekteyim. Şimd yarım kalan projelerimiz için çalışmaya devam” diyerek köy halkından desteklerini istedi.

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28/11/2022 16:49