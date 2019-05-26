Meslek birliklerinden Huawei'ye darbe!

ABD ile ticaret gerilimi yaşayan Huawei, SD Association, Wi-Fi Alliance ve JEDEC meslek birliklerinden de çıkarıldı.

ABD'nin aldığı karar ve Google'ın Huawei ile olan ilişkilerini askıya almasının ardından Huawei'yi zor günlerin beklediği ortaya çıkmaya başladı. Google'dan sonra Intel, Microsoft ve ARM gibi markaların da dışladığı Huawei şimdi de sektör birliklerinden çıkarılmaya başlandı.

Sektörde farklı cihazlarda kullanılan SD kartların standartlarını belirleyen ve firmaların üye olduğu SD Association, aldığı bir kararla Huawei'yi üyelikten çıkardığını duyurdu. Bu önümüzdeki dönemde Huawei telefonlarında SD kart kullanılamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu durum markayı çok fazla etkilemeyebilir. Zira depolama miktarını artırmak telefonun maliyetini yükseltse de SD karta olan ihtiyacı azaltabilir. Ayrca firma son bir yıldır kendi depolama kartını da geliştirmişti. NanoMemory adını verdiği özel bir bellek kartı geliştiren marka bunları sadece kendi ürünlerinde zaten kullanıyordu.