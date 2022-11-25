Meslek Edindirmede Yeni Fırsat

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından düzenlenen ve Atatürk Meslek Lisesi tarafından yürütülecek olan Meslek Edindirme Kursları başlıyor. Çeşitli alanlarda başlatılacak olan Meslek Edindirme Kursları modüler anlayışla ve sertifikaya dayalı olarak tasarlandı.

Kurs sonunda alınacak olan sertifikalar Mesleki Yeterlilik Yasası’na tabii olup, ilgili kursun içerik ve süresine bağlı olarak sertifika sahibi kişilerin iş hayatına katılımı sağlanacaktır..

Kurslara KKTC vatandaşı ve ülkemizde yasal olarak bulunan herkes 15 yaşını doldurması şartı ile katılabilecektir. Kurs ücretleri asgari ücret üzerinden alanlara yönelik olarak ihtiyaca göre uyarlandı.

El Sanatları

Güzellik Uzmanlığı

Kuaförlük

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Seramik

Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık

Moda Tasarım

Pastacılık

ana dallarında bulunan modülleri içeren kurslar açılacaktır.

Açılacak olan kurslara katılmak isteyen kişiler mesai saatleri içerisinde Atatürk Meslek Lisesi’ne başvurarak detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca http://mtod.mebnet.net adresinden daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.

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25/11/2022 15:08