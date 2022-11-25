Meslek Edindirmede Yeni Fırsat

ads ads ads ads
25/11/2022

ads
Meslek Edindirmede Yeni Fırsat

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tarafından düzenlenen ve Atatürk Meslek Lisesi tarafından yürütülecek olan  Meslek Edindirme Kursları başlıyor. Çeşitli alanlarda başlatılacak olan Meslek Edindirme Kursları modüler   anlayışla    ve sertifikaya dayalı olarak tasarlandı.

Kurs sonunda alınacak olan sertifikalar Mesleki Yeterlilik Yasası’na tabii olup, ilgili kursun içerik ve süresine bağlı olarak sertifika sahibi kişilerin iş hayatına katılımı sağlanacaktır..

Kurslara KKTC vatandaşı ve ülkemizde yasal olarak bulunan  herkes 15 yaşını doldurması şartı ile katılabilecektir. Kurs ücretleri asgari ücret üzerinden alanlara yönelik olarak ihtiyaca göre uyarlandı.

El Sanatları

Güzellik Uzmanlığı

Kuaförlük

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Seramik

Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık

Moda Tasarım

Pastacılık

ana dallarında bulunan modülleri içeren kurslar açılacaktır.

Açılacak olan kurslara katılmak isteyen kişiler mesai saatleri içerisinde Atatürk Meslek Lisesi’ne başvurarak detaylı bilgi alabilirler. Ayrıca http://mtod.mebnet.net  adresinden  daha detaylı bilgiye ulaşılabilir.

 

25/11/2022 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

Öztürkler: Kadına yönelik şiddete karşı mücadele birimini kurduk

HK KIBRIS

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik her türlü şiddete hayır demek, bu yönde toplumsal farkındalığı artırmak ve de İçişleri Bakanlığı sorumluluk alanları içerisinde görev yapan kadınların karar alma süreçlerinde etkinliğini yükseltmek adına tamamen gönüllük esasına dayalı bir birim kurduklarını açıkladı.

HK KIBRIS

Öztürkler: Kadına yönelik şiddete karşı mücadele birimini kurduk

HK KIBRIS

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik her türlü şiddete hayır demek, bu yönde toplumsal farkındalığı artırmak ve de İçişleri Bakanlığı sorumluluk alanları içerisinde görev yapan kadınların karar alma süreçlerinde etkinliğini yükseltmek adına tamamen gönüllük esasına dayalı bir birim kurduklarını açıkladı.
© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.