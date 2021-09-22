Meslek örgütleri: Yargıya taşıyacağız

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bakanlar Kurulunca “istisnai vatandaşlık” kapsamında KKTC vatandaşlığına alınan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi mimarının vatandaşlık işleminin iptalini istedi.

3 meslek örgütünün ortak yazılı açıklamasında, “Bakanlar Kurulu’nun bu işlemi, toplum nezdinde gerekliliği veya önceliği henüz kabul görmemiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşası ile alakalı olması bir yana; her yönüyle ve özellikle aşağıdaki sebeplerle de kabul edilemez niteliktedir” denilerek şöyle devam edildi.

“KKTC yürütme erkini temsil eden Bakanlar Kurulu, korumakla mükellef olduğu ülkemizin yetişmiş meslek sahiplerini, meslek örgütlerini ve kurumlarını kendi eliyle görmezden gelmekte, itibarsızlaştırmakta ve yok saymaktadır. Bugün mimarlarımıza layık görülen bu yaklaşımın; yarın ülkedeki tüm meslek mensuplarını tehdit eder noktaya gelebileceği aşikardır.

Buna ilaveten, Bakanlar Kurulu’na yabancı uyruklu kişilere istisnai olarak KKTC vatandaşlığı verme konusunda kendisine tanınan yetkinin suiistimal edildiği görülmektedir. Bu örnekte görülebileceği gibi, KKTC vatandaşlığı verilmesi için yasada sayılan istisnai koşulların hiçbirine sahip olmayan kişilere bu kadar kolayca vatandaşlık verilmesi hem mevcut KKTC vatandaşlarına hem de yasal kriterlere sahip olan vatandaş adaylarına yapılmış çok büyük bir haksızlıktır.”

Açıklamada, kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ifade edilen işlemlerin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Meslek örgütleri, söz konusu vatandaşlık işleminin tekrar gözden geçirilerek iptal edilmesi talebini Bakanlar Kuruluna ileterek, talebin olumlu karşılanmaması halinde konuyu KTMMOB üzerinden yargıya taşıyacaklarını açıkladılar.

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22/09/2021 13:34