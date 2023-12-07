Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin mesleki eğitimdeki başarılı uygulamalarının KKTC mesleki eğitimine sağlayabileceği faydalara yönelik “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Bugün 10.00’da Lefkoşa, Grand Pasha Hotel’de saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi tanıtım videosunun gösterilmesiyle başlayan çalıştay, açılış konuşmalarının ardından grup çalışmasıyla devam ediyor.

Açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Ali Karagöz ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın’ın yaptığı çalıştaya bazı bakanlar, milletvekilleri ve meslek örgütü temsilcileri de katılıyor.

-Feyzioğlu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu açılışta yaptığı konuşmada bir Tokyo ziyaretinde, kaldırımda 3-4 çalışanın, kırılan bir karo yerine yenisini nasıl bir dikkat ve ciddiyetle yerleştirdiğini gördüğünü anlattı.

Çalışanların karoyu tam olarak aynı yere, doğru biçimde yerleştirmek için ortaya koyduğu çabaya işaret eden Feyzioğlu, bunu nasıl bir ahlak meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Gördüklerinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Feyzioğlu, “vatanını en çok seven işini en iyi şekilde yapandır” sözünü anımsattı, mesleki eğitimin de bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığının yürüttüğü ciddi çalışmalara değinen Feyzioğlu, çalışmaya katkı koyanları tebrik etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, çalıştayın planlı gelişme açısından önemine işaret etti, meslek liselerini çoğaltma konusunda büyük mücadele verdiğini anlattı.

Ülkede gerileyen meslek eğitiminin yeniden yükselişe geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, çalıştayın bu bakımdan oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Türkiye’de meslek eğitim konusunda yapılan iyi uygulamaları KKTC’ye getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, her ilçeye mesleki eğitim kurumu kazandırma hedefleri olduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalara verdiği destek için Anavatan Türkiye’ye şükran duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, T.C. yetkililerine teşekkür etti.

-Yılmaz

T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise, 1 yıldır hayali kurulan bu çalıştayın sonunda gerçekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çalıştayın KKTC-TC arasındaki mesleki teknik eğitim alanında iş birliği açısından yeni bir başlangıç olacağını dile getiren Yılmaz, bu gibi çalışmalarda sürdürülebilirliğin önemine de işaret etti.

Yılmaz konuşmasında meslek eğitiminin sadece ekonomi değil sosyal yaşam açısından da önemli olduğunu kaydetti.

-Karagöz

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Ali Karagöz ise açılış konuşmasında iki ülkenin ilerlemesi ve dünyada hak ettiği yeri alması için bu gibi iş birliklerinin süreceğini söyledi.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere işaret eden Karagöz, mesleki ve teknik eğitimin bu şartlar altında daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitimin de sürekli güncellenmesi gerektiğini dile getiren Karagöz, bu alanda Türkiye’de atılan adımlara işaret etti.

Milli ve manevi değerlere dayalı eğitimin önemine de vurgu yapan Karagöz, çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

-Hocanın

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın açılışta yaptığı konuşmada, çalıştayın gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Çalıştay ile üretime yönelik uygulamaların nasıl hayata geçirilebileceğinin ele alınacağını ifade eden Hocanın, mesleki eğitimdeki yeniliklerin nasıl ülkeye kazandırılabileceğinin konuşulacağını belirtti.

Hocanın çalıştayda ele alınacak konuları ise şöyle sıraladı:

“Döner sermaye uygulamaları, sertifikasyon sistemi, eğitim-iş hayatı iş birliği, belgelendirme, denklik işlemleri, telif hakkı-markalaşma, mükemmeliyetçilik merkezleri, işletmelerde beceri uygulamaları”