Mesleki Eğitim Çalıştayı düzenleniyor

Türkiye'nin mesleki eğitimdeki uygulamalarının KKTC’ye katkı sağlayabilmesi hedefiyle “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenlenecek.

Verilen bilgiye göre, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek çalıştay yarın Lefkoşa’da Grand Pasha Hotel’de yapılacak.

Saat 9.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda şu konular ele alınacak:

"Atölyelerin üretim anlayışıyla daha verimli kullanılabilmesi için döner sermaye tüzüğü; Öğrenciler iş yeri uygulamalarında nasıl daha etkin olabilir; Mesleki Yeterlilik Yasası ve Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin Tanımlanması, Sınıflandırılması, Karşılaştırılması ve İlanı Tüzüğü’ne bağlı olarak sertifikasyon sistemi, belgelendirme ve okul iş hayatı ilişkileri; Mükemmeliyetçilik merkezleri, Yoğunlaştırılmış Merkezler, Telif hakları ve Markalaşma.”