Eğitimi tamamlayanların istihdamı hedefleniyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği arasında “Mesleki Eğitim Faaliyetlerine” ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile 35/2020 sayılı Mesleki Yeterlilik Yasası çerçevesinde Yaşam Boyu Eğitim Kursları düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların istihdamının sağlanması amaçlanıyor. 15 Kasım’a kadar başvuru kabul edilecek kurslar için OTEM, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği’ne başvuru yapılabilecek.

Başbakan Ünal Üstel, ülkeye ve gençlere yeni bir istihdam kapısı yarattıklarını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu’nda, Başbakan Üstel’in şahitliğinde imzalanan protokole, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Umut Gürtunç imza koydu.

-Gürtunç

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Umut Gürtunç imza töreninde yaptığı konuşmada, protokole birlik adına imza koymaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Büyük bir ihtiyaçtır bizim için” dedi.

Verilecek kursların 105 kişi ile sınırlandırıldığını ifade eden Gürtunç, kursların süreklilik kazanması temennisini dile getirdi.

Başvuruların 15 Kasım’a kadar kabul edileceğini kaydeden Gürtunç, 21 Kasım’da da kursların başlamasını öngördüklerini söyledi. Gürtunç, birlik olarak hem uygulama hem de istihdam konusunda gereken desteği vereceklerini kaydetti.

-Kayım

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da, ülke adına bir eksikliği gidermek için protokole imza attıklarını belirterek, çalışmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerin kurslara ilgi göstermesini temenni eden Kayım, hizmet sektöründe, sertifikalı, yetiştirilmiş her türlü elemana çok ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kayım, Restorancılar Birliği olarak çalışmaya gereken katkıyı vererek, yardımcı olmaya çalışacaklarını kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, "bugün yine bakan arkadaşlarla bir ilke imza koyduk" diye başladığı konuşmasında, icraat yapmak için hükümete geldiklerini, Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilemeyen ve uzun zaman bekleyen yasaları reform nitelikli olarak Meclis’ten geçireceklerini hep söylediklerini kaydetti.

Öncelikle 2008’den beridir bekleyen belediyeler yasası ile belediyeler reformunu yaptıklarını dile getiren Üstel, Ana Muhalefet Partisi’nin bunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını ifade ederek, “Anayasa Mahkemesi’nin dün kararını hep birlikte gördük. Bizim yaptığımız reforma ara emrini vermedi” diye konuştu. Başbakan Üstel, 18 belediye ile 25 Aralık’ta yerel seçimlerin yapılacağını kaydetti.

Uzun süre bekleyen Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’nı da geçen hafta Meclis’ten geçirdiklerini ve uygulamaya koyduklarını kaydeden Üstel, sebze ve meyvede denetimi sağlayacak Hal Yasası’nı seçim yasakları başlamadan Cumhuriyet Meclisi’nden geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Turizmin ülkenin lokomotif sektörü olduğunu ve her platformda ülkenin ekonomisini ileriye taşıyacağını söylediklerini ifade eden Üstel, turizmde yaşanan sıkıntıyı gidermek için Turizm Bakanlığı’na bağlı OTEM’in sektörlere ara eleman yetiştirdiğine dikkat çekti.

Turizmde ara eleman ve kalifiye eleman sıkıntısı çekildiğine işaret eden Başbakan Üstel, atılacak imzayla bir süredir kapalı olan OTEM’i yeniden faaliyete geçirerek, eğitimler verileceğini söyledi. Eğitim görecek kişilere verilecek asgari ücretin yarısı kadar ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın karşılayacağını kaydeden Başbakan Üstel, gençlerin, alacağı eğitimle turizmde veya restoran sektöründeki sıkıntının giderileceğini düşündüklerini belirtti.

Diğer sektörlerde de ara eleman yetiştirmek için hem Eğitim Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalar yaptığını dile getiren Başbakan Üstel, ilerleyen günlerde bunların paylaşılacağını söyledi.

“Atacağımız imzalarla ülkemize ve gençlerimize yeni bir istihdam kapısı yaratıyoruz” diyen Başbakan Üstel, çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

-Taçoy

Bir soru üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde kurslar açılacağını belirtti.

Eğitim Bakanlığı tarafından barista eğitimi için bir buçuk aylık, servis, mutfak ve kat hizmetleri için 2 buçuk aylık, barmenlik için 4 aylık, ön büro için 5 buçuk aylık süre belirlendiğini kaydeden Bakan Taçoy, 1 gün OTEM’de, 4 gün de iş yerlerinde olmak üzere günde 8 saat eğitimlerin verileceğini söyledi. Taçoy, başarılı olan kursiyerlere Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikalarının verileceğini dile getirdi.

-Kursiyerlere asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılacak

Bu çalışma dönemi içerisinde kurslara katılacak olan kişilere asgari ücretin yarısı kadar maaşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca ödeyeceğini kaydeden Taçoy, istihdamlarını teşvik etmek adına bu kişileri işe alanlara ise 2 yıllık işveren katkı payının yine bakanlığın İstihdamı Destekleme Merkezi’nden ödemesinin yapılacağını belirtti.

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25/10/2022 14:02