“Mesleki ve Teknik Eğitim Programı” başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik ve finans desteği ile yürütülecek olan “Mesleki ve Teknik Eğitim Programı”nın başladığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması” kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek örgütleri iş birliği ile yürütülmekte olan program ile KKTC’de bulunan 12 adet meslek lisesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi haline gelecek.

Açıklamada, “Mesleki ve Teknik Eğitim Programı ile sanayi ve hizmet sektörüne bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip, yüksek verimli insan gücünün yetiştirilmesinin yanı sıra meslek liselerinin alt yapılarının güçlendirilmesi, atölyelerin ve insan kaynaklarının etkin kullanılması, ustalık, kalfalık ve öğretici ustalık eğitimlerinin artırılmasının amaçlandığı” kaydedildi.

Açıklamada “İlk olarak 20 farklı alanda; Lefkoşa, Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde bulunan meslek liselerinde verilecek olan eğitimler, alanlara yönelik sınıf ve atölyelerde uygulamalı olarak veya iş başında eğitim modeli ile uygulanacak. Düzenlenecek olan kursların, yaşam boyu eğitim merkezlerinde olabileceği gibi iş başında eğitim modeli ile de uygulanması sağlanacak” ifadelerine yer verildi.

“Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık”

Kadınlara yönelik olarak Türkiye ve KKTC’deki kooperatifler bir araya getirilerek yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin üretim, fiyatlandırma ve markalaştırılması konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanacağı ifade edilen program kapsamında, “Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Kadın girişimciliği özendirilerek kadınların kooperatif kurması ve ticari potansiyelin artırılması sağlanacak” denildi.

Program kapsamında eğitim verilecek ilk 20 alan şöyle: “Bilişim teknolojisi, büro yönetimi ve sekreterlik, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları, elektrik- elektronik teknolojisi, gıda teknolojisi, moda tasarım teknolojisi, grafik fotoğraf ve matbaacılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri, harita tapu kadastro ve sondaj, inşaat teknolojisi, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, muhasebe finansman pazarlama, seramik, tarım teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, yiyecek içecek ve konaklama hizmetleri.”

Açıklamada, kurslarla ilgili detaylı bilgiye, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi web sayfasından, (mtod.mebnet.net) meslek liselerinden ve odalardan ulaşılabileceği de kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



25/10/2022 18:22