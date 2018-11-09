Messenger'da mesaj silme devri yakında başlıyor!

Facebook, mesajlaşma uygulamaları üzerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bünyesindeki WhatsApp'ı sürekli geliştiren Facebook, şimdi de ilk göz ağrısı olan Messenger'ı geliştirmeye başladı. Sosyal medya devi ilk olarak geliştirmeye mesaj silme özelliğinden başlayacak.

Messenger'da, çok yakında aynı WhatsApp'ta olduğu gibi gönderilen mesajlar sınırlı bir süreliğine silinebilecek. WhatsApp'ta bu süre saatler ile ölçülürken, Messenger'da sadece mesajı gönderdikten 10 dakika içerisinde mesajı silebileceksiniz.

Yakın zamanda arayüz güncellemesi alacak olan Facebook Messenger, bu özelliğini iOS, Android ve masaüstü platformlarında kullanıma sunacak. Ancak bu özelliğin kullanıma sunulması Aralık veya Ocak ayına sarkabilir.

Facebook'un bu özelliği uzun zamandır sunması bekleniyordu. Özellikle yanlış kişiye gönderilen mesajlar bazen sorun yaratabiliyordu. Umarız bu özellik çok yakında herkesin beğenisine sunulur.