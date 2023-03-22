Messi, Al-Hilal'i reddetmeye devam ediyor: İşte dev teklif

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için astronomik bir transfer teklifi daha geldi.



Şampiyonlar Ligi hedefi yolunda hüsran yaşamaya devam PSG'nin Bayern Münih'e elenilmesi sonrası Messi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar artış gösterdi.



Fransız ekibinin finansal koşulları karşılamakta zorlandığı için Arjantinli süper yıldız ile yapacağı yeni sözleşmede ağır davrandığı beliritiliyor. Sezon sonu kariyerinin nerede devam edeceği merak edilen Messi'ye Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi.



Fichajes'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Arjantin yıldıza iki yıllık sözleşme önererek 600 milyon euro civarında teklif yaptı. Ancak Lionel Messi'nin bu teklifi de reddettiği belirtildi.

35 yaşındaki yıldızın sezon sonu vereceği karar merak ediliyor.

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22/03/2023 09:41