Messi, Arjantin formasıyla bir başka!

Tek grupta 10 takımın yer aldığı Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasında Arjantin, evinde Venezuela ile karşılaştı.



Arjantin'in 3-0 üstünlüğü ile sona eren maçtaki goller, 35. dakikada Nicolas Gonzalez, 79. dakikada Angel Di Maria ve 82. dakikada Lionel Messi'den geldi.



Arjantin, bu maç öncesinde de Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar arasındaydı.



Güney Amerika Elemeleri'nin 17. haftasında dün oynanan maçlarda Dünya Kupası'na katılmayı önceden garantileyen Brezilya, Şili'yi 4-0'lık skorla geçmişti. Kolombiya ise Bolivya karşısında 3-0 kazanmıştı. Uruguay, sahasında Peru'yu 1-0 mağlup etmiş, Paraguay ise evinde Ekvador'u 3-1 yenmişti.



Bu sonuçların ardından elemelerin bitimine bir hafta kala 25'er puana sahip Ekvador ve Uruguay, Brezilya ve Arjantin'in ardından Dünya Kupası bileti alan takımlar oldu.



Elemelerde 30 Mart'ta oynanacak son hafta maçları öncesi 21 puanlı Peru, 20 puana sahip Kolombiya ve 19 puanlı Şili, play-off kotası için beşincilik mücadelesi verecek.

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26/03/2022 10:29