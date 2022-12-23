"Messi Çetesi" yakalandı

Hindistan'da "Messi Çetesi" adı verilen hırsızlar yakalandı. Delhi polisinin dün yaptığı açıklamaya göre genellikle yankesicilik yapan çete üyelerinden toplamda 56 cep telefonu ele geçirildi.

Yetkililer çete liderinin eski bir futbolcu olduğunu ve Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye hayranlık duyduğu için "Messi" lakabıyla bilindiğini açıkladı:

Kendisinden sık sık Messi diye bahsederdi.

43 yaşındaki Pinku "Messi"nin yanı sıra 37 yaşındaki Ajay Kumar, 52 yaşındaki Pummy ve 30 yaşındaki Firoz Khan, devriye gezen polis ekiplerince şüpheli görülerek durduruldu.

Delhi polisi kendilerini yanıltmaya çalışan çete üyelerinin üzerini arayınca 11 cep telefonu buldu. Bunun ardından gözaltına alınan çete üyelerine yapılan sorgunun ardından 45 çalıntı cep telefonu daha bulundu.

Komiser Yardımcısı Chandan Chowdhary "Messi Çetesi"nin yaklaşık 5 yıldır Delhi'nin güneyinde faaliyet gösterdiğini bildirdi:

Kurbanlarını kalabalık bir alanda hedef alıyorlardı… Cep telefonlarını ve diğer değerli eşyaları çalıp arabalarla kaçıyorlardı.

Chowdhary, çete lideri Pinku "Messi"nin cinayet dahil başka olaylara da karıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe, The Indian Express, DNA India

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23/12/2022 20:26