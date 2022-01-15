Messi etkisi: Paris Saint-Germain'e 8 sponsor ve milyonlar getirdi

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de 5 ay geçirdi ve 16 maçta 6 gol ve 5 asistle yeni takımına ısınmaya başladı. Arjantinli yıldızın sahada olduğu kadar saha dışında da kulübüne büyük bir etkisi var. Messi gelişiyle birlikte PSG'nin yeni sekiz sponsorluk anlaşması yapmasına öncülük etti.



Fransız kulübü, Messi'yi renklerine bağlamanın meyvelerini almaya başlarken, sponsorluk direktörü Marc Armstrong, 2021'deki gelir artışının 2020 yılından yüzde 10'dan fazla olduğunu söyledi.



Paris Saint-Germain'in 2020 yılında ticari anlaşmalarından yaklaşık 235 milyon Euro kazandı.



Messi'nin 10 Ağustos'taki imzasından bu yana kulüp DIOR, kripto.com gibi markalarla 8 anlaşmaya imza attı. Nike, PSG'nin formalarını 2032 yılına kadar yılda 75 milyon Euro karşılığında tedarik etmeye devam ederken, Coca Cola da diğer markalar gibi sponsor anlaşmasını 2024'e kadar yenilendi.



34 yaşındaki Messi'nin transferi forma satışlarına yüzde 40'lık doping etkisi yaratırken, PSG 2021'de 1 milyondan fazla satış yaptı.

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15/01/2022 19:34