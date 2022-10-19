Messi favorilerini açıkladı

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'ndaki favori ülkelerini açıkladı. Arjantinli yıldıza göre kupanın favorileri Fransa ve Brezilya.

Messi'ye göre bundaki en önemli etken iki takımın da uzun süredir çekirdek bir oyuncu grubuyla mücadele etmesi...

Brezilya, Almanya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın her zaman favori olduğunu söyleyen 35 yaşındaki yıldız, Fransa ve Brezilya'yı ise ayrı yere koyuyor.

Messi, Lionel Scaloni'nin çalıştırdığı son Copa America şampiyonu ülkesi Arjantin'i ise favoriler arasında saymadı.

Arjantin'deki en önemli gündem maddesi sakatlıklar. İki önemli yıldız Dybala ve Di Maria, Katar'da olmayabilir.

Arjantin'in grubunda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya var.

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19/10/2022 09:12