Messi kaçırdı; Arjantin beraberliğe razı oldu

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin, turnuvadaki ilk maçında İzlanda ile karşılaştı. Spartak Stadyum'da oynanan karşılaşmayı 1-1 sona ererken her iki takımda bir puana razı oldu.

Manchester City’nin yıldız ismi Sergio Aguero ile 19. dakikada 1-0 öne geçen Arjantin’e cevap vermekte geç kalmayan izlanda dakikalar 23’ü gösterirken Alfred Finnbogason ile skoru eşitledi.

Bütün gözlerin üzerinde olduğu Lionel Messi dakikalar 63’ü gösterirken penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Müsabakanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca maç 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı.