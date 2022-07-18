Messi, Ronaldo ve Benzema'nın süper yiyecek sırrı

Sporcuların antrenman düzeni her zaman önemli görülen bir değerdi ancak beslenme düzeninin önemi yakın tarihlerde anlaşıldı.

Öyle ki yıldız sporcuların en çok merak edilen fit vücut sırlarının büyük bölümü ağır antrenmanlardan ziyade beslenme düzenindeki başarılarına dayanıyor. Hatta birçok yıldız sporcu bunun için beslenme uzmanlarıyla çalışarak, tamamen kendilerine özel hazırlanan plana noktası virgülüne kadar uyuyor.

Messi, Ronaldo ve Benzema üçlüsünün sırrı

Futbolun en büyük bireysel rekabetini bizlere sunan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, uzun yıllar boyunca sayısız gol katkısına imza atarken yine sayısız denecek kadar çok kupa kazandılar. Gol sayılarında biraz gerilerinde kalsa da, kupa sayısında Messi ve Ronaldo ikilisine yetişen Karim Benzema da iki süper yıldızla ortak bir sırrı paylaşıyor.

Benzema 34, Messi 35, Ronaldo 37 yaşında olmalarına rağmen 3 futbolcu da vücutlarını ve saha içi performanslarını tepede tutmayı başarıyor.

Marca'nın haberine göre; bu 3 süper yıldızın başarılarının arkasında deniz yosunu içeren besinler yer alıyor.

"Süper yiyecek" olarak adlandırılan kategoriye dahil olan deniz yosunu antrenman öncesinde, sırasında ya da sonrasında fark etmeksizin tüketilebiliyor.

Deniz yosunun en iyi özelliği ise et, balık ve sebze ürünlerinin 7 katına kadar daha fazla protein katkısı sağlaması olarak gösteriliyor. Deniz yosunu neredeyse bütün vitaminleri içeriyor ve bağışıklık sistemini güçlendirip, toksinleri vücuttan atmada yardımcı oluyor.

Başarılı kariyerlere sahip 3 oyuncunun kariyerinde toplam 14 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu var. 3 süper yıldız kulüp kariyerlerinde toplamda 2493 maça çıktı ve bu maçlarda toplam 2498 gol katkısı sağladılar.

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18/07/2022 09:10