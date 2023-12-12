Messi, Ronaldo'ya karşı

Kariyerlerinde 30'dan fazla rakip olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha birbirlerine meydan okuma fırsatı bulacak.

Dünyaca ünlü yıldızlar, 2024'ün hemen başında dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

Birleşik Amerika Ligi ekiplerinden Inter Miami, Suudi Arabistan takımları ile iki dostluk maçı oynayacağını duyurdu.

Messi'nin ekibinin karşılaşacağı takımlardan biri de ta Ronaldo'lu Al Nassr olacak.

Inter Miami, El Salvador ve Hong Kong ayakları da olan Riyad Sezon Kupası'nın bir parçası olarak turnuvada yer alacak.

Al Hilal- Inter Miami karşılaşması 29 Ocak'ta; Al Nassr- Inter Miami maçı ise 1 Şubat'ta Riyad'daki Kraliyet Stadı'nda oynanacak.